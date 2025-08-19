صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
راہوالی:سابق رنجش پر 3افراد کا دکاندار پر تشد د،ہوائی فائرنگ

راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ ڈوگرانوالہ میں چند روز قبل ہونے والے جھگڑے کی رنجش پر 3افراد نے دکاندار پر تشدد کیا اور ۔۔۔

فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلا کر فرار ہوگئے ۔ ڈوگرانوالہ کاعلی حسن دودھ د ہی کی دوکان کرتا ہے رات 11بجے دوستوں سبحان اور بلال کے ہمراہ د کان پر بیٹھا ہوا تھا کہ زیدان عرف بلو ، عاصم ، اجمل تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کرتے ہوئے خوف و ہراس پھیلانا شروع کردیا، ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے ۔ کینٹ پولیس نے علی حسن کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔ 

 

