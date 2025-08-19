جلد تحریک لبیک پاکستان کا وقت آنیوالا ہے :بصیرت چشتی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ہماری سیاست کا محور و مرکز اسلام کی ترویج ہے ہم دین اسلام کی اقدار پر چل کر ملک وقوم کی خدمت کرینگے۔۔۔
اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت گزاری کرکے دنیاو آخرت سنواریں گے ،محمد عربی ؐ کے غلاموں کو کوئی نہیں روک سکتا قوم کا بچہ بچہ لبیک کا نعرہ بلند کررہا ہے ،مستقبل قریب میں تحریک لبیک پاکستان کا وقت آنیوالا ہے ، 18ستمبر کو عوام کرین پر مہر لگائیں۔ان خیالات کا اظہارتحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر این اے 66چودھری بصیر ت علی چشتی نے رضوی ساؤنڈ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر بابا جاوید مہر،قاری محمد امین ڈھلوں رضوی رابط برائے انتظامیہ پی پی35،حاجی محمد اسلم مہر،ڈائریکٹر حافظ محمد جمیل مہر،ارسلان مجید،محمد عمیر،توصیف چاند،احمد ملک،اویس مغل،اسامہ علی،چودھری بلال صادق اوجلہ،رانا شاہ زیب،اویس جمیل بٹ سمیت کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ ایماندارتاجراپنی نیک نامی کی بنیادپرزندہ وجاوید رہتا ہے ،تاجر اپنی تجارت سے رب کریم کی رضا کوحاصل کرکے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کوسنوارلیتا ہے ۔