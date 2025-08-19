بلدیاتی الیکشن بھر پور طریقے سے لڑیں گے :عابد کوٹلہ
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ (ن )کے ڈویژنل صدر و سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ نے کہاہے۔۔۔
کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری جاری ہے اسے زور و شورسے نہ صرف لڑیں گے بلکہ جیتیں گے کیونکہ ہمیشہ ڈیرہ کوٹلہ عوامی خدمت کامرکز و محور رہا ، سیاسی میدان میں ماضی سے لیکر ابتک ہم نے علاقے کی ترقی کیلئے کوششیں کیں جس کے ثمرات سب کے سامنے ہیں ،قائد میاں نواز شریف کی جانب سے عہد ے سے نوازنے کی ہدایت کی گئی مگر معذرت کرتے ہوئے علاقہ کی ترقی کیلئے فنڈز ، پراجیکٹ مانگے اور قیادت کی جانب سے 4ارب روپے کے فنڈزحلقے کیلئے آچکے ہیں جبکہ مزید 2ارب کے فنڈز منظوری کے مراحل میں ہیں جن سے علاقہ میں کئی میگا پراجیکٹ بھی مکمل ہو نگے اور ہیلتھ ، ایجوکیشن ، بجلی سمیت کئی باقی ماندہ مسائل بھی حل ہونگے ۔ انہوں نے کہا کہ سینئر صحافیوں پر گجرات میں ہونیوالے مقدمات سے بخوبی آگاہ ہوں سرکاری آفیسر ز کے گجرا ت کی صحافتی برادری کیساتھ تعلقات بہتر بنائے بغیر ضلع کسی صورت ترقی نہیں کر سکتاانہیں تعلقات بہتر بنانا ہونگے سینئرصحافیوں کیساتھ جواہوا اسکا ازالہ کرونگا۔