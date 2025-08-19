صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علما کرام، امن کمیٹی کا موبائل فون کے مثبت استعمال پر زور

  • گوجرانوالہ
جلال پور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )ڈی پی او حافظ آباد کی زیرِ صدارت تحصیل پنڈی بھٹیاں کے علما کرام، امن کمیٹی اراکین کے۔۔۔

 ساتھ اجلاس میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ، مذہبی معاملات، ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور جدید دور میں موبائل فون کے مثبت استعمال پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں پنڈی بھٹیاں میں مذہبی معاملات اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری، مذہبی انتشار کی روک تھام، معاشرتی بھائی چارے ، باہمی تعاون اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر جدید دور کے پیش نظر نوجوان نسل میں موبائل فون کے مثبت اور تعمیری استعمال پر بھی زور دیا گیا تاکہ معاشرتی رویوں میں بہتری اور مثبت رجحانات کو فروغ دیا جا سکے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ ضلع میں امن و امان قائم رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ علما کرام، امن کمیٹی اراکین اور پولیس افسر وں کا کردار معاشرتی اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیلئے انتہائی اہم ہے ۔ پولیس اور عوام کے باہمی تعاون سے ہی پرامن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے ۔ علما کرام اور امن کمیٹی اراکین نے ڈی پی او حافظ آباد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 

 

