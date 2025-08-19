صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن طلبہ اسلام سمبڑیال کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )انجمن طلبہ اسلام سمبڑیال کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی، ریلی کے شرکا سے ناظم حسن جٹ ، رکن ATI میاں عثمان طاہر، جنرل سیکرٹری ہارون جٹ نے خطاب کرتے ہوئے ۔۔۔

کہا ہے کہ ریلی کا مقصدجشن آزادی کے موقع پر کشمیر وفلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے اوریہود کو یہ بات باور کرانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ،پاکستان دوقومی نظریے کی بنیاد پر بنا جس کا مقصد نظام مصطفی ہے نظام مصطفی پر عمل پیرا ہو کرہی دین ودنیا دونوں میں کامیابی ہے ۔

 

 

 

