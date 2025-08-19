راہوالی:نا معلوم افراد نے تشدد کرکے نوجوان مارڈالا
راہوالی(نمائندہ دنیا )نامعلوم افراد نے تشددکر کے نوجوان کو قتل کر دیا ۔ نندی پور کے رہائشی رضوان کا۔۔۔
چھوٹا بھائی نعمان عمر 21 سالہ رانا ارشد ساکن نندی پور کے ڈیر ے پر چارہ ڈالنے کا کام کرتا ہے ، دن دو بجے بسلسلہ محنت مزدوری ڈسکہ گیا ہوا تھا کہ بذریعہ فون رضوان کی کال موصول ہوئی تمہارے بھائی نعمان کی لاش کھال والا پانی محمد انور بھنڈر ساکن لوہیانوالہ کے رقبہ بلے والا میں پڑی ہوئی ہے جس کے سر اور چہرے پر تشدد کے نشان ہیں اور دائیں ٹانگ پنڈلی سے ٹوٹی ہوئی ہے جس کو بری طرح تشدد کرکے قتل کردیا گیا ہے ۔ کینٹ پولیس نے بڑے بھائی کی رپورٹ پر نامعلوم افرادکے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ۔