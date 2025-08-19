صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :سب انسپکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں :سب انسپکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )تھانہ سٹی میں تعینات سب انسپکٹر کو رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے۔۔۔۔

 علاقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔ ذرائع کے مطابق مدعی مقدمہ کو دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سب انسپکٹر مبشر نے پولیس ریڈ میں شراب کے کیس میں پکڑ لیا تھا جو بعدازاں سب انسپکٹر مبشر کو مبینہ طور پر رشوت دے کر گھر چلے گئے جبکہ کچھ رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا جس پر سب انسپکٹر مبشر نے ان کا کچھ قیمتی سامان بطور ضمانت رکھ لیا اور آن لائن بھی رقم وصول کی، گزشتہ روز رشوت کی بقایا رقم 20 ہزار روپے لئے جس پر سی او اینٹی کرپشن حافظ آباد نے مجسٹریٹ کے ہمراہ ریڈ کر کے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس