پنڈی بھٹیاں :سب انسپکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )تھانہ سٹی میں تعینات سب انسپکٹر کو رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے۔۔۔۔
علاقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔ ذرائع کے مطابق مدعی مقدمہ کو دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سب انسپکٹر مبشر نے پولیس ریڈ میں شراب کے کیس میں پکڑ لیا تھا جو بعدازاں سب انسپکٹر مبشر کو مبینہ طور پر رشوت دے کر گھر چلے گئے جبکہ کچھ رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا جس پر سب انسپکٹر مبشر نے ان کا کچھ قیمتی سامان بطور ضمانت رکھ لیا اور آن لائن بھی رقم وصول کی، گزشتہ روز رشوت کی بقایا رقم 20 ہزار روپے لئے جس پر سی او اینٹی کرپشن حافظ آباد نے مجسٹریٹ کے ہمراہ ریڈ کر کے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کرلیا ۔