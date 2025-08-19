صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:پٹرولنگ پولیس نے 2 افراد کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا

علی پورچٹھہ:پٹرولنگ پولیس نے 2 افراد کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )بچہ چٹھہ پٹرولنگ پولیس نے دوران ناکہ بندی 2 ملزموں کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا ۔۔۔

گزشتہ شب ناکہ بندی کے دوران مشکوک افراد کو روکا گیا، تلاشی لینے پر زین علی اور دلاور سے 2 پستول اور متعدد گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کرلیا۔ اس موقع پر انچارج نعیم شہزاد مغل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہراہوں پر گشت اور ناکہ بندی کا مقصد عوام کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے ۔ ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کیساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 

 

