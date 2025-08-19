صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔نالہ ایک میں۔۔۔۔

 موضع بدوکے کے قریب تقریباً 50 فٹ چوڑا شگاف پڑا جسکے نتیجے میں 30 سے 40 ایکڑ زرعی زمین پر پانی پھیل گیا ، اب پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوگئی ہے جبکہ MRL نہر کا لیول بھی کم ہے اور انلیٹ کے سپل گیٹس کھول د ئیے گئے ہیں تاکہ پانی زرعی زمین سے بہہ سکے۔،تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ٹاؤن کمیٹی بھوپالوالہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا جہاں محکمہ صحت, ریسکیو 1122، لائیو اسٹاک ، لوکل گورنمنٹ ،زراعت اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس