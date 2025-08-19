اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔نالہ ایک میں۔۔۔۔
موضع بدوکے کے قریب تقریباً 50 فٹ چوڑا شگاف پڑا جسکے نتیجے میں 30 سے 40 ایکڑ زرعی زمین پر پانی پھیل گیا ، اب پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوگئی ہے جبکہ MRL نہر کا لیول بھی کم ہے اور انلیٹ کے سپل گیٹس کھول د ئیے گئے ہیں تاکہ پانی زرعی زمین سے بہہ سکے۔،تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ٹاؤن کمیٹی بھوپالوالہ میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا جہاں محکمہ صحت, ریسکیو 1122، لائیو اسٹاک ، لوکل گورنمنٹ ،زراعت اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔