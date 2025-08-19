صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت پر شب خون مارنے والے بے نقاب :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے۔۔۔

 کہ ملک میں جمہوریت پر شب خون مارنے اور ذاتی مقاصد کی خاطر تحریک انصاف کی حکومت گرانے والے تمام کردار قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں جن کے جمہوریت پسندی کے دعوے کھلا دھوکہ ہیں جو وہ عوام کو دینے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں مگر باشعور عوام ان کے کسی بہکاوے میں آنیوالے نہیں تحریک انصاف کی جمہوری حکومت گرانے کا خمیازہ ملک و قوم کو بھگتنا پڑا وقت آ گیا ہے کہ جعلی حکومت کا خاتمہ کر کے حقیقی جمہوری حکومت تشکیل دی جائے تاکہ وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کا عمل دوبارہ شروع ہو سکے ۔ قبل ازیں ریحانہ امتیاز ڈار کا جناح ہاؤس میں یوتھ ونگ کے کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر مہر کاشف، روبا عمرڈار، مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، جنرل سیکرٹری چودھری محمد الطاف کے علاوہ کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے ۔ عمر فاروق ڈار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے پرامن احتجاج اور ریلیوں کو سبوتاژ کرنے کیلئے حکمرانوں نے خوف و ہراس پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے یہ پی ٹی آئی کا جمہوری حق ہے کہ وہ بانی کی رہائی کیلئے احتجاجی تحریک چلائے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان بھر سے تمام تر خوف کو بالائے طاق رکھ کر عوام نے جس طرح بانی پی ٹی آئی کی کال پر گھروں سے نکل کر احتجاج کیا وہ حکمرانوں کیلئے نوشتہ دیوار ہے ’بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کو حقیقی جمہوریت کا گہوارہ بنانے ’آئین کی بالادستی ’انصاف کی فراہمی اور ملکی خود مختاری و خوشحالی کی جس جدوجہد کا آغاز کیا اسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں ۔ 

 

