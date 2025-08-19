صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری شفقت محمود دھول کیلئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )صدر بزنس انویسٹر فورم چودھری شفقت محمود دھول کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔۔۔

،لائف اچیومنٹ ایوارڈ انہیں سعودی عریبیہ میں بیسٹ کنٹرکٹنگ کمپنی الکناری اور اسکان کے پلیٹ فارم سے گرانقدر خدمات کی بنیاد پر دیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہناتھا کہ پاکستان قونصلیٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا، یہ اعزاز میرے لیے نہ صرف فخر کا باعث ہے بلکہ میرے حوصلے کو مزید بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے ، یہ ایوارڈ پاکستان، اپنی کمیونٹی اور اُن تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ 

 

