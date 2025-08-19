وزیر آ باد :تعلیم کی اہمیت اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے تقریب
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )نیکسٹ کنسلٹنسی کی جانب سے پروقار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ، تقریب میں سیاسی و سماجی رہنما، وکلا برادری، کالجز و سکولز کے۔۔۔
پرنسپل صاحباان اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا د ئیے ۔اس موقع پر صدر انجمن پٹواریاں پنجاب ایڈووکیٹ شاہد انصر گورائیہ اور چیئرمین نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز و فنانس کمشنر پاکستان بوائز سکاؤٹس صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی کی آمد نے محفل کے وقار کو بڑھا دیا۔مزید برآں وزیرآباد اور گکھڑ سے نیپس کے وفد نے شرکت کی ۔معزز مہمانوں نے تعلیم کی اہمیت اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے نہایت فکر انگیز گفتگو کی جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔