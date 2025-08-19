صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آ باد :تعلیم کی اہمیت اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے تقریب

  • گوجرانوالہ
وزیر آ باد :تعلیم کی اہمیت اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے تقریب

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )نیکسٹ کنسلٹنسی کی جانب سے پروقار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ، تقریب میں سیاسی و سماجی رہنما، وکلا برادری، کالجز و سکولز کے۔۔۔

 پرنسپل صاحباان اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا د ئیے ۔اس موقع پر صدر انجمن پٹواریاں پنجاب ایڈووکیٹ شاہد انصر گورائیہ اور چیئرمین نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز و فنانس کمشنر پاکستان بوائز سکاؤٹس صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی کی آمد نے محفل کے وقار کو بڑھا دیا۔مزید برآں وزیرآباد اور گکھڑ سے نیپس کے وفد نے شرکت کی ۔معزز مہمانوں نے تعلیم کی اہمیت اور نوجوان نسل کی رہنمائی کے حوالے سے نہایت فکر انگیز گفتگو کی جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ناقص صفائی انتظامات ، مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ

ناقص صفائی کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات

افسروں کو اپنی ذمہ داریاں توجہ سے ادا کرنا ہو نگی:نعیم سندھو

سرکاری اراضی پر نا جائز قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ میں معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس