اسسٹنٹ کمشنر ملکوال کی دکانداروں کو سامان حدود میں رکھنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر ملکوال غزالہ یاسین کا گوجرہ بازار کا دورہ ، دکانداروں کو سامان حدود میں رکھنے کی ہدایت کر دی ۔۔۔

 اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ نے تجاوزات کے حوالے سے عامر نوید بھٹی انفورسمنٹ انسپکٹر ضلع کونسل منڈی بہا الدین کے ہمراہ گوجرہ بازار کا دورہ کیا اور تمام دکان داروں کو ہدایت کی کہ اپنا سامان دکانوں کے اندر رکھا جائے ، انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی کئے جائیں گے اور جرمانے بھی ہوں گے ، باز نہ آنے والوں کی دکانیں غیر معینہ مدت کیلئے سیل کر دی جائیں گی۔

 

