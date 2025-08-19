گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں
کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار )گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
، ڈیرہ پٹھاناں کے قریب گوندل سیالکوٹ روڈ بنانے والے ٹھیکیدار نے کٹاؤ بھرنے کا عمل مکمل کئے بغیر ہی نئی سڑک کا بیڈ تیار کر کے اس پر فائنل کارپٹ کی تہہ بچھانے کی تیاری شروع کر دی ۔ اس سنگین غفلت کے باعث سڑک کا معیار شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک جلد ہی شکستہ ہونا شروع ہو جائے گی۔مقامی مکینوں اور راہگیروں نے بتایا کہ اگر سڑک کی بنیاد مضبوط نہ ہوئی توکٹاوْ بارش کے ساتھ ہی جگہ جگہ شگاف پڑنے کا امکان ہے جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی بلکہ حادثات کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے ۔شہریوں نے پنجاب ہائی وے حکام ایکسین،ایس ڈی اواورسب انجینئر کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افسر ٹھنڈے دفاتر میں بیٹھے ہیں اور موقع پر جا کر تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے کی زحمت تک نہیں کرتے جبکہ دفاترمیں ہی بیٹھ کرٹھیکیدارسے ملی بھگت کرکے سڑک کوپاس بھی کردیاجائے گا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ ،کمشنرگوجرانوالہ،ڈی سی سیالکوٹ اوروزیرمملکت ارمغان سبحانی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناقص تعمیر کے ذمہ دار وں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ قومی سرمایہ ضائع نہ ہو اور عوام کو معیاری اور محفوظ سڑک میسر آ سکے ۔