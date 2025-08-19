حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں جگانوالہ روڈ ناقص میٹریل کے باعث دوران تعمیر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوگئی۔۔
جس کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ۔ علاقہ مکینوں نے ٹھیکیدار کی کارستانیوں کے خلاف شدیدا حتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جگانوالہ تا سوئیانوالہ روڈ پر سوقت تعمیر کے دوران ناقص میٹریل کا استعمال کیا جارہا ہے اور بجری میں تارکول کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے سڑک تعمیر کے ساتھ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوگئی ہے ،زیر تعمیر سڑک میں بجری الگ پڑی دکھائی دینے لگی ہے جبکہ پی سی میں سرے سے سریہ کا بھی استعمال نہیں کیا جارہاہے اور پل مڑھ باشی کے درمیا ن میں خلا چھوڑ دیا گیا جو کہ حادثات کا موجب بن رہاہے ۔علاقہ مکینوں اور دیہاتیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ جگانوالہ روڈ کی ناقص ترین تعمیر کا فوری نوٹس لیکر ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور قومی خزانہ کو بے دردی سے نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے ۔