صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

  • گوجرانوالہ
آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )آئس فروش اور آئس میکروں نے سرکاری سکولوں کو آئس ٹریننگ سنٹر بنا لیا۔۔۔

،سکول میں بیٹھ کر نوجوان کی ٹریننگ لیتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ محلہ تاج پورہ میں واقع گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 3 کو گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث ویران دیکھ کر آئس میکروں نے ٹریننگ سنٹر بنا لیا ، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ لڑکا آئس پینے کی ٹریننگ لے رہا ہے ۔سکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ نشئی دیواریں پھلانگ کر داخل ہوتے ہیں متعدد بار منع بھی کیا ہے یہ سکول کا قیمتی سامان بھی چرا کر لے جاتے ہیں ۔مقامی تھانہ میں چوری کی درخواست بھی دی ہے اس کے باوجود یہ سلسلہ رک نہیں سکا۔ ذرائع کے مطابق آئس فروشوں نے مختلف علاقوں میں آئس ٹریننگ سنٹر اور سہولت سنٹرز کھول رکھے ہیں جہاں اپنی آئس فروخت کرنے کیلئے نوجوانوں کو آئس پینے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور جن نوجوانوں کے پاس پینے کیلئے جگہ نہیں انہیں ان اڈوں پر بیٹھ کر پینے کی سہولت میسر ہوتی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئس کے بڑھتے ہوئے استعمال سے نوجوان نسل تباہ ہورہی ہے ۔ انہوں نے سی پی او گوجرانوالہ ایاز سلیم سے اپیل کی کہ منشیات فروشی کی روک تھام میں کردار ادا کریں تاکہ نوجوان نسل تباہ ہونے سے بچ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس