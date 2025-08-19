صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہر میں واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی (واسا)کے سپرد کر دی گئیں۔۔۔

 ، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی اور ایم پی اے منشا اﷲ کی موجودگی میں میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر ایوب بخاری اور ایم ڈی واسا ابوبکر عمران نے معاہدے پر دستخط کئے ۔اس ضمن میں جناح ہال بر قلعہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سی او میونسپل کارپوریشن ملک اعجاز ، چودھری بشیر احمد، سہیل احمد بٹ ، نواز بھٹی،عبد الحمید قاسم سمیت سابق یوسی چیئرمینز اور کونسلر کثیر تعداد میں موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ سینی ٹیشن کے تمام وسائل اور ایچ آر واسا کے سپرد کر دئیے گئے ہیں اور واسا میں مزید سٹاف بھرتی کیا جائے اور جدید مشینری بھی شامل کی جائے گی جس سے شہریوں کو معیاری سہولیات میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ واسا کی ہیلپ 1334 پر شہری کال کرکے سینی ٹیشن کے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں جس کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کی خدمات کو بہتر بنانے اور اس ضمن میں شکایات کے ازالہ کیلئے ڈی سی آفس کے کنٹرول روم کو 24 گھنٹے فعال رکھا گیا ہے جہاں شہری 1718 پر کال کرکے اپنے شکایات درج کراتے ہیں اور میں خود ہفتہ واری شکایات کنندہ گان سے فون کرکے فیڈ بیک لیتی ہوں اور مسائل کے حل کی شرح 80 فیصد سے زائد ہے ۔ 

 

