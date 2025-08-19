صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں،ادائیگیوں کا مکمل ریکارڈ طلب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت کے ماتحت کام کرنے والے مختلف سرکاری اداروں سے 3سال میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں اور ۔۔۔

دیگرادائیگیوں کے آڈٹ پیروں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا جن اداروں کے ایگزیکٹو و فنانس افسر ریکارڈ کی فراہمی میں تاخیری حربے استعمال کررہے ہیں ان کو ریکارڈ کی طلبی کے حتمی نوٹس جاری کردئیے گئے ۔بیشتر محکموں کے آڈٹ پیرا ز التوا کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں صوبائی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے سرکاری اداروں جی ڈی اے ، واسا، پولیس، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ،ہاؤسنگ، بلڈنگز، ضلع کونسلز،میونسپل کارپوریشنز،میونسپل کمیٹیوں، محکمہ لوکل گورنمنٹ، ہائی وے ، لیبر، زراعت، خوراک، جنگلات، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، سوشل سکیورٹی، جیل خانہ جات، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس، محکمہ مال، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم وغیرہ کے ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور آڈ ٹ پیروں کی چھان بین کی جارہی ہے ،بد عنوانی یا غفلت کے مرتکب افسر وں کے خلاف کارروائی کی جائے گی ، سپیشل ٹیمیں آڈٹ پیروں کی چھان بین کریں گی۔

 

