نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)چینی کے بعد برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز کر کے مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے ،دکاندار برائلر مرغی کا گوشت 680روپے جبکہ زندہ مرغی 470روپے کلو گرام کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں۔
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 560روپے فی کلو مقرر ہے لیکن دکاندار 680فی گرام فروخت کر رہے ہیں۔ زندہ مرغی کا سرکاری ریٹ 360روپے فی کلو گرام ہے دکاندار 470روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں ۔ مصنوعی مہنگائی کے باعث عام آدمی کیلئے چکن کھانا مشکل ہو گیا۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ تو آویزاں کی ہوئی ہے لیکن گوجرانوالہ میں کسی بھی جگہ اس ریٹ پرگوشت نہیں مل رہا۔شہریوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے ۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی ریٹ لسٹ کے مطابق پولٹری فارمرز سے برائلر مرغی نہیں مل رہی ،وہ کیسے سرکاری نرخ پر گوشت فروخت کر سکتے ہیں۔