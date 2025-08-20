صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی شیر گیلانی کو انسپکٹر کے عہد ے پر ترقی دے دی گئی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سب انسپکٹر سید علی شیر گیلانی کو انسپکٹر کے عہد ے پر ترقی دے دی گئی۔ سی پی او ایاز سلیم نے ایک تقریب میں علی شیر کو بیجز لگائے ، دوست احباب نے ترقی ملنے پر علی شیر گیلانی کو مبارک باد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔

