غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ شاپس منی پٹرول مشینوں کیخلاف آپریشن تیز
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ضلعی انتظامیہ نے غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ شاپس اور منی پٹرول مشینوں کیخلاف آپریشن تیز کر دیا ،9جولائی سے اب تک ضلع کے اسسٹنٹ کمشنرز اور سول ڈیفنس کی طرف سے۔۔۔
غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ شاپس اور منی پٹرول مشین کے خلاف 1976 چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں، 11 لاکھ 55 ہزار روپے کے جرمانے عائد، 296 دکانوں کو سیل، 220 مقدمات کا اندراج، 132 افراد گرفتار ،128 پٹرول مشینیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والا سامان بھی ضبط کرلیا گیا، کریک ڈاؤن وزیراعلٰی پنجاب مریم نوازشریف کے گڈ گورننس انیشیٹیوز اور حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے وضع کئے گئے کے پی آئیز اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایات پر کیا گیا۔