ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کا گجرات میں مجوزہ سیوریج سسٹم کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نامہ نگا ر ) چیف سیکرٹری زاہد زمان اختر کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت گجرات میں مجوزہ سیوریج سسٹم کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 اس موقع پر انہوں نے مختلف ڈسپوزل سٹیشنز، نالوں، سائٹس اور مجوزہ سیوریج نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ندیم احمد، ایم ڈی واسا جہلم کاشان بٹ ہمراہ مجوزہ سیوریج سسٹم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سی او ایم خالق داد گاڑا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ جہانگیر شبیر بٹ اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔

 

