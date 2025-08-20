صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آگیگا پنجاب کا ملازمین کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
آگیگا پنجاب کا ملازمین کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)چیئرمین پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی پنجاب میاں امجد علی جاوید نے 14 اگست سے پہلے آگیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب کے زیر اہتمام پنجاب بھر کے اساتذہ اور سرکاری ملازمین کے دھرنا کو موخر کراتے وقت جو وعدے کئے تھے۔۔۔

 وہ اب پورے کئے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین آگیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب شفقت رسول سندھو کی قیادت میں وائس چیئرمین آگیگا محمد طارق قریشی، چودھری تاج حیدر، سخی سرور بھٹی، حافظ اﷲ دتہ، میاں امجد علی، چودھری اﷲ رکھا گجر، میاں امتیاز احمد، سعیدہ اقبال، چودھری شفقت علی باجوہ، مرزا طارق، چودھری افضل بھنڈر، وحید حیدر گجر، محمد سعید ورک و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ا ساتذہ رہنمائوں کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی امجد علی جاوید نے اگیگا ایگزیکٹو کونسل کے دھرنا کو موخر کراتے وقت کہا تھا کہ اساتذہ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کیلئے اسمبلی میں بحث جاری ہے جلد اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کو خوشخبری سنائیں گے ۔انہو ں نے کہا کہ میاں امجد علی جاوید وعدے کو پورا کرتے ہوئے اساتذہ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے مسائل پنجاب حکومت کے سامنے پیش کریں اور حل کیلئے بھی بھرپور اقدامات کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر