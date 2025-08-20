آگیگا پنجاب کا ملازمین کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)چیئرمین پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی پنجاب میاں امجد علی جاوید نے 14 اگست سے پہلے آگیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب کے زیر اہتمام پنجاب بھر کے اساتذہ اور سرکاری ملازمین کے دھرنا کو موخر کراتے وقت جو وعدے کئے تھے۔۔۔
وہ اب پورے کئے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین آگیگا ایگزیکٹو کونسل پنجاب شفقت رسول سندھو کی قیادت میں وائس چیئرمین آگیگا محمد طارق قریشی، چودھری تاج حیدر، سخی سرور بھٹی، حافظ اﷲ دتہ، میاں امجد علی، چودھری اﷲ رکھا گجر، میاں امتیاز احمد، سعیدہ اقبال، چودھری شفقت علی باجوہ، مرزا طارق، چودھری افضل بھنڈر، وحید حیدر گجر، محمد سعید ورک و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ا ساتذہ رہنمائوں کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی امجد علی جاوید نے اگیگا ایگزیکٹو کونسل کے دھرنا کو موخر کراتے وقت کہا تھا کہ اساتذہ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کیلئے اسمبلی میں بحث جاری ہے جلد اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کو خوشخبری سنائیں گے ۔انہو ں نے کہا کہ میاں امجد علی جاوید وعدے کو پورا کرتے ہوئے اساتذہ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے مسائل پنجاب حکومت کے سامنے پیش کریں اور حل کیلئے بھی بھرپور اقدامات کریں ۔