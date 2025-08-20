صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ ماربل ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری

  گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ماربل ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ماربل ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی ،مہمان خصوصی چیئرمین فائونڈر اتحاد گروپ گوجرانوالہ چیمبر رانا ناصر محمود تھے جنہوں نے۔۔۔

 نو منتخب سرپرست اعلیٰ ذیشان اعظم، چیئرمین میاں گلزار احمد،صدر غلام قاسم علوی،سینئر نائب صدر ملک ثنا اللہ،نائب صدر یاسین مغل ، جنرل سیکرٹری حافظ ابراہیم ،فنانس سیکرٹری سعید عارف، انفارمیشن سیکرٹری عبدالناصر مغل،جوائنٹ سیکرٹری محمد شفا ،ایڈیشنل سیکرٹری اشفاق سلطانی ،ایگزیکٹو ممبران شفقت حفیظ،ملک شکیل ،رانا عمیر،ملک فیصل،شاہ محمد ،حافظ سمیع ،اظہر حسین،قیصر نواز،ارسلان مغل،فرمان پردیسی ، مبشر نذیر کمبوہ،حافظ عتیق،شیراز علی اعوان اورمحمد فیصل سے حلف لیا۔

 

 

