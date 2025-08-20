ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقو ں کا دورہ ،شہریوں کا صفائی پر اظہار عدم اطمینان
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سیالکوٹ بائی پاس، اروپ، نگری احمد شاہ، مافی والا، سیالکوٹ روڈ اور دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔۔۔
اروپ پبلک پارک، گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول اروپ اور مختلف پٹرول پمپس پر پیمانے چیک کئے ۔ صفائی آپریشن سے متعلق شہریوں سے فیڈ بیک لیا۔ صفائی کی صورتحال پر شہریوں کے عدم اطمینان کے اظہار پر ڈپٹی کمشنر نے علاقے میں صفائی کی صورتحال ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کیلئے کنٹریکٹر کے نمائندے کو موقع پر مشینری سمیت طلب کرلیا۔