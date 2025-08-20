صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقو ں کا دورہ ،شہریوں کا صفائی پر اظہار عدم اطمینان

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقو ں کا دورہ ،شہریوں کا صفائی پر اظہار عدم اطمینان

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے سیالکوٹ بائی پاس، اروپ، نگری احمد شاہ، مافی والا، سیالکوٹ روڈ اور دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔۔۔

 اروپ پبلک پارک، گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول اروپ اور مختلف پٹرول پمپس پر پیمانے چیک کئے ۔ صفائی آپریشن سے متعلق شہریوں سے فیڈ بیک لیا۔ صفائی کی صورتحال پر شہریوں کے عدم اطمینان کے اظہار پر ڈپٹی کمشنر نے علاقے میں صفائی کی صورتحال ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کیلئے کنٹریکٹر کے نمائندے کو موقع پر مشینری سمیت طلب کرلیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4سال بعد دو لاکھ 72 ہزار سٹریٹ لائٹس کی مرمت، بحالی کا آغاز

55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

جناح ہسپتال: 450 سینیٹری ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملی

خستہ حال سیوریج لائنز تبدیلی کے منصوبے تعطل کا شکار

گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر