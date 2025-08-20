ڈنکی لگا کر عراق جانیوالا نوجوان ایران میں جاں بحق
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )ڈنکی لگا کر عراق جانیوالا نوجوان ایران میں جاں بحق ہوگیا، علی حسن کی ویڈیو لواحقین کو مل گئی ۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ محلہ پرانا بازار کا رہائشی 25 سالہ علی حسن ایک ماہ قبل کزنوں کیساتھ ڈنکی کے ذریعے عراق جانے کیلئے نکلا باقی کزن کراچی سے لوٹ آئے علی حسن اکیلا ہی آگے نکل گیا لواحقین کے مطابق منڈی بہاؤالدین کے رہائشی شانی نامی ایجنٹ کو عراق جانے کیلئے پیشگی رقم ایک لاکھ90ہزار روپے ادا کئے ، انسانی سمگلر شانی کے والد نے بذریعہ واٹس ایپ علی حسن کی مردہ حالت میں ویڈیو بھیجی اور عراق سے میت منگوانے کیلئے تحریری اشٹام پیپر بھی منگوایا ۔لواحقین کے مطابق انہیں ایک میسج ملا جس میں علی حسن کیساتھ سفر کرنیوالے نے الزام لگایا ہے کہ علی حسن پر تشدد کیا گیا جس وجہ سے موت واقع ہوئی۔ متوفی کے اہلخانہ نے وزرات داخلہ سے اپیل کی ہے کہ میت جلد پاکستان لائی جائے تاکہ تدفین کی جاسکے ۔