نشئی نے سینٹری ورکرز کو کوڑے کے ڈھیر اٹھانے سے روک دیا
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ کے گلہ ڈاکٹر ظفر والا میں نشئی نے ستھرا پنجاب کے سینٹری ورکرز کوکوڑے کے ڈھیر اٹھانے سے روک دیا ۔
بتایا گیا ہے کہ ستھرا پنجاب کے سینٹری ورکرز کوڑے کے ڈھیر اٹھانے کیلئے ٹریکٹر ٹرالی اور ایکسیویٹر لے کر گلہ ڈاکٹر ظفر والا پہنچے تو وہاں موجود نشئی شوکت نے انہیں یہ کہہ کر کورا اٹھانے سے روک دیا کہ یہ کوڑے کے ڈھیر میری ملکیت ہیں ہر گز نہیں اٹھانے دوں گا اور اس نے ایکسیویٹر کی چابی نکال لی اور سینٹری ورکرز کو دھمکیاں دینے لگا،اس موقع پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نشئی کو بھگا دیا جسکے بعدسینٹری ورکرز نے کوڑے کے ڈھیر اٹھا لئے ۔