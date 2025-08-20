صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی آبپاشی سے نہروں کے پشتے کمزور ،شگاف کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
غیر قانونی آبپاشی سے نہروں کے پشتے کمزور ،شگاف کا خدشہ

تتلے عالی(نامہ نگار )غیر قانونی آبپاشی سے نہروں کے پشتے ،کنارے کمزور ہونے سے شگاف کا خدشہ، ٹیل تک پانی پہنچنا مشکل ہوگیا۔

 گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں20لاکھ ایکڑ رقبہ پر دھان کی مختلف اقسام کاشت کی گئی ہیں، مذکورہ فصل کی کاشت سے کٹائی تک پانی کی ضرورت رہتی ہے ،ڈیزل،پٹرول،بجلی پر ٹیوب ویل پیٹر انجن سے مہنگی آبپاشی کی وجہ سے بااثر زمیندار وکاشتکار محکمانہ مبینہ ملی بھگت سے گوجرانوالہ اور شیخوپورہ ریجن کی نہروں،راجباہوں،مائنرز،ڈسٹری بیوٹریز سے زیر زمین پائپ بچھا کر،رکاوٹیں کھڑی کرکے اور موگہ توڑنے سمیت دیگر غیر قانونی ذرائع سے فصلوں کو سیراب کر تے ہیں جس سے نہروں کے کنارے اورپشتے کمزور ہو گئے ہیں جس سے بارشوں میں شگاف پڑنے کا خدشہ لا حق ہو گیا ہے بلکہ ٹیل کے کاشتکار پانی میسر نہ ہونے پر آبیانہ کی ادائیگی کے باوجود ٹیوب ویلوں کے ذریعے مہنگی آبپاشی کرنے پر مجبور ہیں۔کینال ذرائع نے بتایا کہ تتلے عالی کی حدود میں دھان سیزن کے دوران گوجرانوالہ اور شیخوپورہ ریجن کی بیسیوں نہروں،راجباہوں میں متعدد مقامات پر پانی چوری کے واقعات میں نہری املاک کو نقصان پہنچانے پر صرف 3 مقدمات کا اندراج ممکن ہوسکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

سرگودہا ڈویژن میں باقاعدہ طور پر قومی شجر کاری مہم کا آغاز

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

واسا کی مشینری اور افرادی قوت مکمل طور پر فیلڈ میں متحرک

کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر