غیر قانونی آبپاشی سے نہروں کے پشتے کمزور ،شگاف کا خدشہ
تتلے عالی(نامہ نگار )غیر قانونی آبپاشی سے نہروں کے پشتے ،کنارے کمزور ہونے سے شگاف کا خدشہ، ٹیل تک پانی پہنچنا مشکل ہوگیا۔
گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں20لاکھ ایکڑ رقبہ پر دھان کی مختلف اقسام کاشت کی گئی ہیں، مذکورہ فصل کی کاشت سے کٹائی تک پانی کی ضرورت رہتی ہے ،ڈیزل،پٹرول،بجلی پر ٹیوب ویل پیٹر انجن سے مہنگی آبپاشی کی وجہ سے بااثر زمیندار وکاشتکار محکمانہ مبینہ ملی بھگت سے گوجرانوالہ اور شیخوپورہ ریجن کی نہروں،راجباہوں،مائنرز،ڈسٹری بیوٹریز سے زیر زمین پائپ بچھا کر،رکاوٹیں کھڑی کرکے اور موگہ توڑنے سمیت دیگر غیر قانونی ذرائع سے فصلوں کو سیراب کر تے ہیں جس سے نہروں کے کنارے اورپشتے کمزور ہو گئے ہیں جس سے بارشوں میں شگاف پڑنے کا خدشہ لا حق ہو گیا ہے بلکہ ٹیل کے کاشتکار پانی میسر نہ ہونے پر آبیانہ کی ادائیگی کے باوجود ٹیوب ویلوں کے ذریعے مہنگی آبپاشی کرنے پر مجبور ہیں۔کینال ذرائع نے بتایا کہ تتلے عالی کی حدود میں دھان سیزن کے دوران گوجرانوالہ اور شیخوپورہ ریجن کی بیسیوں نہروں،راجباہوں میں متعدد مقامات پر پانی چوری کے واقعات میں نہری املاک کو نقصان پہنچانے پر صرف 3 مقدمات کا اندراج ممکن ہوسکا ۔