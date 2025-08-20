صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :پٹرول مشین کو ڈی سیل کرنے پرمقدمہ

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )پٹرول مشین کو ڈی سیل کرنے پرمقدمہ در ج کر لیا گیا ۔ سول ڈیفنس آفیسرنے نسبت روڈ پر چھاپہ ماراتو عثمان نے پٹرول مشین رکھی ہوئی تھی جس کو گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر نے سیل کر دیا ، ملزم نے مشین کو ڈی سیل کرلیا جس کو سول ڈیفنس آفیسرنے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ۔



