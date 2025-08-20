ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ آج سیالکوٹ میں کھلی کچہری لگائیں گے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ آج جناح ہال قلعہ سیالکوٹ میں صبح 10 بجے تمام صوبائی محکموں کے خلاف شکایات کے لئے کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے جس میں پولیس ، سرکاری ہسپتال، ضلع کونسل کارپوریشن، فوڈ اتھارٹی ،سول ڈیفنس و دیگر محکموں کیخلاف شکایات سنیں گے ۔
