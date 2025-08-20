صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:پی ٹی آ ئی کی سرکردہ شخصیات ن لیگ میں شامل

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )مسلم لیگ ن ضلع گجرات کے رہنما، ممبرقومی اسمبلی نصیرعباس سدھوکی حمایت میں ڈنگہ کے نواحی گاؤں نورجمال میں بڑا اکٹھ ہوا۔۔۔

 جس میں تحریک انصاف کی سرکردہ شخصیات نے ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شمولیت کااعلان کیا،قبل ازیں نصیرعباس سدھو کی آمد پرگھڑ ڈانس کا خصوصی اہتمام کیاگیا ۔تحریک انصاف کے ر ہنماؤں حاجی نورمحمد ڈوگہ، جاوید نمبردار،چودھری گلفام نے نصیرعباس سدھوکی موجودگی میں پی ٹی آئی کوخیرباد کہتے ہوئے کہاکہ ہمارا سنگ دھڑا برادری ساتھی ایم این اے نصیرعباس سدھو کے دست وبازو بن کرعلاقے کی تعمیروترقی کیلئے کردارادا کریں گے ، ایم این اے چودھری نصیرعباس سدھونے شامل ہونیوالوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاکربھرپوراظہاریکجہتی کیااورانہیں بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی، اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں طارق محمود ڈنگہ، قیصراسحاق مغل، میاں کامران ادریس بیکنانوالہ، چودھری طاہرمحمود سدھو،چیئرمین چودھری محمداصغروڑائچ، چودھری وسیم سدھو، حاجی نواب خاں،ثاقب عرف جگا،منظور حسین و دیگربھی موجود تھے ۔

 

