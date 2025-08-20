صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:گداگروں نے شہریوں کی ناک میں دم کردیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:گداگروں نے شہریوں کی ناک میں دم کردیا

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں ٹریفک پولیس کی غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے گداگروں نے شہریوں کی ناک میں دم کردیا۔ گلی کوچوں اور شاہراہوں پر جگہ جگہ گداگر شہریوں کا تعاقب کرنے لگے۔۔۔

 جبکہ بعض مقامات پر گداگروں نے مستقل ڈیرے جمالئے ۔حکومت نے گداگری کا قلع قمع کرنے کے بلند بانگ دعوے کئے تھے جو حافظ آباد میں مکمل طور پرناکا م ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ٹریفک پولیس جگہ جگہ ناکے لگا کر شہریوں کے چالان کرنے کے لئے تو سرگرم ہے لیکن گداگرجو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی دن بھر تعاقب کرتے نظر آتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جارہی اور ایسے لگتاہے جیسے ملک بھر کے گداگر وں نے حافظ آباد میں ڈیرے ڈال لئے ہیں جونہی کسی دوکان سے خریدار کوئی چیز خریدنے لگتاہے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خاتون یا مرد گداگر اسے گھیر لیتاہے اور اسوقت تک اسکی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ اس سے بھیک نہیں لے لیتا۔ شہریوں نے شہر بھر میں بڑھتی ہوئی گداگری کی لعنت کے قلع قمع کے لئے فوری طور پر مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

