علی رضوان شیرازی لدھیوالہ ،صفدر عطا ایس ایچ او اروپ تعینات
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )سی پی او نے ایس ایچ او لدھیوالہ اور ایس ایچ او تھانہ اروپ کو کلوز ٹو لائن کر دیا، نئے ایس ایچ اوز کی تعیناتی کر دی ۔
بتایا گیا ہے کہ چیف پولیس آفیسر رانا ایاز سلیم نے ایس ایچ او تھانہ لدھیوالہ سب انسپکٹر حسن شاہد ورک اور ایس ایچ او تھانہ اروپ انسپکٹر زبیر سیال کو کلوز ٹو پولیس لائن کر دیا جبکہ سب انسپکٹر علی رضوان شیرازی کو ایس ایچ او لدھیوالہ جبکہ انسپکٹر صفدر عطا کو ایس ایچ او اروپ تعینات کر دیا۔