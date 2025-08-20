سیالکوٹ:یکم ستمبر کو پو لیو مہم کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلعی انسداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں یکم ستمبر سے ضلع سیالکوٹ میں شروع کی جانے والی4روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے انتظامی، لاجسٹک اور سکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔قومی مہم کے دوران5سال سے کم عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے تاکہ پولیو جیسے مہلک مرض کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھاکہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے ، والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ آئندہ نسلوں کو بیماری سے محفوظ بنایا جا سکے ۔