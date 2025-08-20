معرکہ حق اور جشنِ آزادی دنگل جمعہ کو حنیف محمد کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا
حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )معرکہ حق اور جشنِ آزادی دنگل 22 اگست کو شام4بجے حنیف محمد کرکٹ سٹیڈیم حافظ آباد میں ہوگا۔روایتی کشتی کے بڑے معرکے۔۔۔
میں گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور حافظ آباد کے نامی گرامی پہلوان حصہ لیں گے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر ہوں گے جبکہ شہر کی سماجی و سیاسی شخصیت شیخ گلزار احمد سمیت دیگر ضلعی افسر بھی شریک ہوں گے ۔منتظمین کے مطابق یہ مقابلے جشنِ آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے عوام کو بلا معاوضہ (فری) دکھائے جائیں گے ۔