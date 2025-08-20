صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپ پر ڈکیتیوں میں ملوث 2 ڈاکو مقابلوں میں گرفتار

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد،جلالپور بھٹیاں (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )پٹرول پمپ پر ڈکیتیوں میں ملوث گینگ کے 2 خطرناک ملزموں کو مختلف پولیس مقابلوں کے دوران زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

 دونوں ملزم وارداتوں میں ڈسٹرکٹ پولیس کو مطلوب تھے ۔ دورانِ ناکہ بندی تھانہ صدر حافظ آباد پولیس پر ملزموں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ملزم سہیل اشرف زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ۔ اسی واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ کالیکی منڈی پولیس نے ناکہ بندی کی جہاں ملزم احتشام عرف باوا نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم احتشام عرف باوا زخمی ہوگیا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے ۔ فرار ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے آپریشن شروع کر دیا ۔ گرفتار زخمی ملزموں کو ابتدائی طبی امداد کیلئے ٹراما سنٹر حافظ آباد منتقل کر دیا گیا ۔گرفتار ڈاکو متعدد پٹرول پمپ ڈکیتیوں سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ۔ ترجمان پولیس نے واضح کیا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مجرموں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ 

 

 

 

