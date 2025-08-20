صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کالج کی انتظارگاہ کے سامنے ریڑھی بانوں کا قبضہ

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )گورنمنٹ پوسٹ گرایجویٹ کالج برائے ویمن ڈسکہ کی انتظار گاہ کے آگے ریڑھی بانوں نے قبضہ جمالیا۔ اسسٹنٹ کمشنرڈسکہ آفس سے چندگزکے فاصلہ پر واقع گورنمنٹ پوسٹ گرایجویٹ کالج برائے ویمن ڈسکہ کی۔۔۔

 انتظار گاہ جہاں پر طالبات بیٹھ جاتی تھیں وہاں پر ریڑھی بانوں نے قبضہ جما لیا ہے شام ہوتے ہی ریڑھی بان انتظار گاہ کے آگے ریڑھیاں لگالیتے ہیں اور بعض نے تو وہاں پر ٹھیلے ہی بنا لئے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گرایجویٹ کالج برائے ویمن ڈسکہ کی انتظامیہ ان ریڑھی بانوں اور ٹھیلے والوں کیخلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان کی سرپرستی کرنے میں مصروف ہے انتظار گاہ پر ریڑھی بانوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے طالبات کو شدیدمشکلات کاسامنا کرناپڑرہاہے ۔طالبات نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

