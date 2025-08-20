سیالکوٹ میں اتائیوں کی بھرمار،غلط علاج سے شہری متاثر
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیالکوٹ اور گردونواح میں اتائیوں کی بھرمار، اتائیوں نے ہسپتال و آپریشن تھیڑ ،میٹرنٹی اینڈ زچہ بچہ سینٹر بنا رکھے ہیں۔
مکینوں کا کہنا ہے کہ غلط آپریشن اور غلط انجکشن کی وجہ سے سینکڑوں خواتین بانجھ پن کا شکار ہوچکی ہیں۔ ڈرگ انسپکٹر کی گاڑی کارروائی کیلئے نکلتے ہی اتائیوں کے وٹس ایپ گروپ میں اطلاع دی جاتی ہے کہ گاڑی کا رخ کس جانب ہے اور اتائی میڈیکل سٹور اور کلینک بند کرکے غائب ہو جاتے ہیں۔شہریوں نے سی ای او ہیلتھ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اتائیوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔