تتلے عالی سے لڑکی اور لڑکے کو اغوا کرلیا گیا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی سے جواں سالہ لڑکی اور لڑکے کو اغوا کرلیا گیا ۔نواحی گاؤں کوٹلی اروڑہ کی16سالہ(ع)گھر سے سامان لینے گئی عبداﷲ،عاصمہ، دو نامعلوم افرادنے اغوا کرلیا ،مرالی والہ کے رہائشی شہباز کے 14سالہ بیٹے (ع) کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

