صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی استحکام کیلئے سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں :طارق سبحانی

  • گوجرانوالہ
معاشی استحکام کیلئے سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں :طارق سبحانی

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرمین لینڈ ریونیو اتھارٹی پنجاب طارق سبحانی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی ٰمریم نواز شریف نے صوبہ کی ترقی کیلئے مربوط اقدامات اٹھائے عوامی خوشحالی کیلئے بھرپور کردار ادا کیا۔۔۔

 اور گڈ گورننس یقینی بنانے سمیت علاقائی تعمیر و ترقی کی راہ ہموار کی جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے ’پنجاب کے تمام انتظامی محکمے فعال ہیں اور عوامی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے موجودہ سیلابی صورتحال سے نبردآزما ہونے کیلئے صوبائی حکومت نے موثر انتظامات کئے اور متاثرہ علاقوں کے باسیوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا گیا یہ وقت ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کا ہے اگر اب ملک و قوم کو مسائل سے چھٹکارا دلانے کی خاطر بھرپور کردار ادا نہ کیا گیا تو جمہوری عمل سے عوام کو اعتماد اٹھ جائیگا جس سے بچنے کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے مفادات ترک کر کے مجموعی قومی مفادات کی تکمیل پر توجہ دینا ہو گی ۔(ن)لیگ کی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی بھر پور کوشش کررہی ہے حکومتی اقدامات کو کامیاب بنانے کیلئے تمام سیکٹرز کو کردار ادا کرنا ہو گا، سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مل بیٹھ کر معاشی استحکام کی خاطر ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوں ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوکر ملک و قوم کے بارے میں سوچنا ہو گا ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4سال بعد دو لاکھ 72 ہزار سٹریٹ لائٹس کی مرمت، بحالی کا آغاز

55 چرچز، 20 گردواروں ،4 مندروں کو مرمت و بحال کیا جائیگا

جناح ہسپتال: 450 سینیٹری ورکرز کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملی

خستہ حال سیوریج لائنز تبدیلی کے منصوبے تعطل کا شکار

گدھوں کے گوشت کی برآمد پنجاب حکومت سے سفارشات طلب

ہر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر مالک کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر