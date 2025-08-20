معاشی استحکام کیلئے سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں :طارق سبحانی
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرمین لینڈ ریونیو اتھارٹی پنجاب طارق سبحانی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی ٰمریم نواز شریف نے صوبہ کی ترقی کیلئے مربوط اقدامات اٹھائے عوامی خوشحالی کیلئے بھرپور کردار ادا کیا۔۔۔
اور گڈ گورننس یقینی بنانے سمیت علاقائی تعمیر و ترقی کی راہ ہموار کی جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے ’پنجاب کے تمام انتظامی محکمے فعال ہیں اور عوامی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے موجودہ سیلابی صورتحال سے نبردآزما ہونے کیلئے صوبائی حکومت نے موثر انتظامات کئے اور متاثرہ علاقوں کے باسیوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا گیا یہ وقت ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کا ہے اگر اب ملک و قوم کو مسائل سے چھٹکارا دلانے کی خاطر بھرپور کردار ادا نہ کیا گیا تو جمہوری عمل سے عوام کو اعتماد اٹھ جائیگا جس سے بچنے کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے مفادات ترک کر کے مجموعی قومی مفادات کی تکمیل پر توجہ دینا ہو گی ۔(ن)لیگ کی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی بھر پور کوشش کررہی ہے حکومتی اقدامات کو کامیاب بنانے کیلئے تمام سیکٹرز کو کردار ادا کرنا ہو گا، سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مل بیٹھ کر معاشی استحکام کی خاطر ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوں ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہوکر ملک و قوم کے بارے میں سوچنا ہو گا ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔