سیلابی علاقوں میں ریلیف آپریشن تیز کیا جائے :مجسم زرخیر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں خیبر پختونخوا ’گلگت ’بلتستان ’آزاد کشمیر اور۔۔۔
ملک کے دیگر حصوں میں ہونیوالی شدید بارشوں ’لینڈ سلائیڈنگ ’سیلابی صورتحال اور طوفانی موسم کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع ’درجنوں افراد کے زخمی ہونے ’گھروں کے منہدم ہونے ’سڑکوں کے بند ہونے اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصان پر دل نہایت افسردہ اور رنجیدہ ہے قدرتی آفات کے نتیجے میں درجنوں قیمتی جانوں کا ضیاع اور املاک کی تباہی پوری قوم کیلئے نہایت کرب ناک اور افسوسناک ہے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر ریلیف آپریشن تیز کیا جائے اور متاثرہ عوام کو مالی امداد سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں ۔ اس وقت متاثرین شدید کسمپری کی حالت میں ہیں ’ان کے گھروں کیساتھ ساتھ کاروبار اور روزگار کے ذرائع بھی متاثر ہوئے ہیں ۔ مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے خیبر پختونخوا میں حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور تباہی سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ یہ المناک سانحہ پوری قوم کیلئے نہایت صدمے اور رنج کا باعث ہے ’کیونکہ قدرتی آفات کے نتیجے میں درجنوں خاندان اجڑ گئے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ان کے دکھوں کو بانٹنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔