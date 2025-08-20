صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ وزیرآبادجی ٹی روڈ پر پھل بیچنے والے 4 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ وزیرآبادجی ٹی روڈ پر پھل بیچنے والے 4 افراد گرفتار

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سیالکوٹ وزیرآبادجی ٹی روڈ پر ریڑھی لگا کر فروٹ فروخت کرنے والے 4افراد کے خلاف مقدمہ درج جبکہ ٹریکٹر ٹرالی میں مقدار سے زائد ریت لوڈ کرنے پر2ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔

 سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر رورل ڈسپنسری یوٹرن کے قریب جی ٹی روڈ پر ریڑھی لگا کر فروٹ فروخت کرنے والے 4ریڑھی بانوں ذیشان ، سجاد، محمداشرف، مدثر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے گرفتار کرلیا جبکہ ایئرپورٹ چوک کے قریب ٹریکٹرٹرالی میں ریت مقدار سے زائد لوڈر کرنے پر دوٹریکٹر ٹرالیوں کے ڈرائیورو ں مزمل حسین اورجاوید کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا ۔

 

