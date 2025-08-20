صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:وار داتوں میں شہری زیورات ، لاکھوں روپے سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ڈکیتی کی وارداتو ں کے دوران طلائی زیورات، 2لاکھ 50ہزارروپے ،موٹر سائیکل اورمویشیوں سے محروم ہوگئے ۔

 تھانہ سمبڑیال کے علاقہ اعظم ٹاؤن کے رہائشی ظہیراشر ف کے گھر سے ان کی عدم موجودگی میں نامعلوم چور تالے توڑ کر 3لاکھ روپے کے طلائی زیورات 2لاکھ 50ہزارروپے ، موضع بھوپالوالہ میں شبیر مغل کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ،اعظم ٹاؤن میں جمشید اقبال کے گھر سے موبائل فون ،موضع احمد آباد چوہڑ چک کے کاشتکار عامر شہزاد کے ڈیرہ سے ایک بھینس ،جھوٹی ،بھیڑ اوربکرا نامعلوم افراد چوری کر کے لے گئے ۔ 

 

