صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام،انچارج سہولت بازار عبد اللہ تبسم اور محمد سلیم ساجد نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے ادارہ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے۔۔۔

 زیر انتظام دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد میں بھی عوام کے لئے سہولت بازار کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں جاری ہے سہولت بازار میں عوام کو روز مرہ کی اشیاء خوردونوش ودیگر ضروریات زندگی کا سامان حکومتی ڈی سی ریٹ سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہوگا اور چھوٹے سرمایہ کاروں کو بھی سرمایہ کاری کے لئے نادر موقع ملے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

سرگودہا ڈویژن میں باقاعدہ طور پر قومی شجر کاری مہم کا آغاز

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

واسا کی مشینری اور افرادی قوت مکمل طور پر فیلڈ میں متحرک

کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر