وزیرآباد :پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام،انچارج سہولت بازار عبد اللہ تبسم اور محمد سلیم ساجد نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے ادارہ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے۔۔۔
زیر انتظام دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد میں بھی عوام کے لئے سہولت بازار کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں جاری ہے سہولت بازار میں عوام کو روز مرہ کی اشیاء خوردونوش ودیگر ضروریات زندگی کا سامان حکومتی ڈی سی ریٹ سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہوگا اور چھوٹے سرمایہ کاروں کو بھی سرمایہ کاری کے لئے نادر موقع ملے گا ۔