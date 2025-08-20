صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئندہ ماہ کامونکے تا وزیرآباد ای بسیں چلیں گی :بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
آ ئندہ ماہ کامونکے تا وزیرآباد ای بسیں چلیں گی :بلال تارڑ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )عوامی فلاح وبہبود علاقہ کی تعمیر وترقی میری ترجیحات ہیں،انجمن بہبودی مریضاں کے فلاحی پراجیکٹس مثالی اور دکھی انسانوں کی زندگیوں میں خوشگوار لمحات کا باعث ہیں۔۔۔

ناصر محمود اللہ والے اور انکی ٹیم خوش قسمت ہے کہ خالق کائنات ان سے انسانی بھلائی کے کام لے رہے ہیں،وزیرآباد کے لوگ درد دل رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے والے ہیں،انسانیت کی خدمت میں ہی دنیا وآخرت کی کامیابی ہے ۔ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن) کے ٹکٹ ہولڈراین اے 66 بلال فاروق تارڑ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال وزیرآباد اور انجمن بہبودی مریضاں کے زیر انتظام چلنے والے ڈائیلسز شعبے کے وزٹ کے موقع پر کیا۔اس موقع پر صدر ناصر محمود اللہ والے ،ایم ایس ڈاکٹر نعیم اللہ گھمن،افتخار حسین صدیقی ودیگر بھی موجود تھے ۔بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ وزیرآباد کے شہری بھائی چارے اور اخوت کے امین ہیں مردم خیزدھرتی وزیرآباد کے لوگوں میں ایثار وقربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ۔مسلم لیگی کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 18ستمبر کا دن مسلم لیگ (ن) اور ورکروں کی کامیابی کا دن ہے حلقے کے عوامی فلاحی منصوبوں کے تسلسل کو نئے ولولوں سے مکمل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرینگے انہوں نے بتایا کہ ستمبر تک کامونکے تا وزیرآباد الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی جس سے عام شہری کو آسان سفر ی سہولیات میسر آئینگی۔

 

