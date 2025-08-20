صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ (ن)کے رہنما میاں محمد سلیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دن رات محنت کر کے۔۔۔

 ملک کو مشکلات اور معاشی بحران سے نکال کر ترقی کی جانب گامزن کر دیا ،عالمی سرمایہ داروں کا پاکستان کی موجودہ حکومت پر اعتماد بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے ملک کو لاحق معاشی مشکلات پی ٹی آئی کی پیدا کردہ ہیں جس نے سیاسی عدم استحکام کو ہدا دیکر ملکی معاشی ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ۔ 

 

