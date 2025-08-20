غیو راقوام کو آ زادی کی بھاری قیمت چکانا پڑتی :اے سی ڈسکہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا ) اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے کہا ہے کہ غیور قوموں کو حصول آزادی کیلئے بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے آزادی کبھی سستے داموں نہیں ملتی ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان پیس کونسل کے زیر اہتمام معرکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانان ہند نے علامہ محمد اقبال کی تحریک پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا۔ رفیق چیمہ ٹرسٹ کے سرپرست سرفراز چیمہ نے کہا کہ وطن عزیز کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے ہزاروں خواتین نے اپنی عزتوں اور جانوں کی قربانی دیکر اقبال کے خواب کو تعبیر بخشی۔ چودھری شفیق چیمہ نے کہا کہ بے شمار مسائل و مشکلات کے باوجود یہ ملک ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کر رہا ہے وہ وقت دور نہیں جب یہ ملک عالم اسلام کی حقیقی معنوں میں قیادت کرے گا اور دنیا کی سپر طاقتیں بھی اس کی ہاں اور ناں کی منتظر ہوں گی ۔