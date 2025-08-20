صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک لوٹنے والوں کیساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی:ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
ملک لوٹنے والوں کیساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی:ناصر چیمہ

راہوالی(نمائندہ دنیا )ایم پی اے چودھری ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ آ ج بھی اصولی موقف پر قائم ہیں ،فارم 47 کی پیداوار حکمران جماعت کے ساتھ مفاہمت نہیں کر رہے۔۔۔

 نہ ہی اصولوں پر سودے بازی کررہے ہیں اصولوں پر ڈٹ جاناہی عمران کی سیاست ہے ملک لوٹنے والوں سے مفاہمت نہیں کی بلکہ قید کو ترجیح دی ہے جو ا ن کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے عمران خا ن نے اپنے دور اقتدار میں مفاد پرستوں ، لٹیرے سیاست دانوں کا بڑی دلیری سے کڑا احتساب کیا آج ان لٹیروں کا ایک پلیٹ فارم پر ا ن کیخلاف اکٹھا ہونا عمران خان کے ایماندار ہونے کا واضح ثبوت ہے یہی وجہ ہے کہ عوام عمران خا ن کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں مخالفین عمران کی عوامی مقبولیت کو کم کرنے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں لیکن آخر کار ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ جابر حکمرانوں کے جبر ظلم و ستم اوچھے ہتھکنڈوں سے پی ٹی آئی کی جدوجہد آزادی کمزور نہیں ہوئی بلکہ مزید مضبوط ہوئی ہے کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں جو حکمران جماعت کے اوچھے ہتھکنڈوں سے مرعوب نہیں ہونگے ، حقیقی آزادی حاصل کرنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔

 

