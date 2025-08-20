ڈاکوئوں نے وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین لی
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) تھانہ صدر چیچہ وطنی کی حدود میں ڈاکو گن پوائنٹ پر وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین کر فرار،گزشتہ روز محمد ندیم ایڈووکیٹ سے 33 بارہ ایل کے قریب ڈاکو گن پوائنٹ پر 700 سعودی ریال 35 ہزارروپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے محمد ندیم کی مدعیت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا۔
