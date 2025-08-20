صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں نے وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین لی

  • گوجرانوالہ
ڈاکوئوں نے وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین لی

چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) تھانہ صدر چیچہ وطنی کی حدود میں ڈاکو گن پوائنٹ پر وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین کر فرار،گزشتہ روز محمد ندیم ایڈووکیٹ سے 33 بارہ ایل کے قریب ڈاکو گن پوائنٹ پر 700 سعودی ریال 35 ہزارروپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے محمد ندیم کی مدعیت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

 تھانہ صدر چیچہ وطنی کی حدود میں ڈاکو گن پوائنٹ پر وکیل سے سعودی ریال و نقدی چھین کر فرار،گزشتہ روز محمد ندیم ایڈووکیٹ سے 33 بارہ ایل کے قریب ڈاکو گن پوائنٹ پر 700 سعودی ریال 35 ہزارروپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے محمد ندیم کی مدعیت میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

سرگودہا ڈویژن میں باقاعدہ طور پر قومی شجر کاری مہم کا آغاز

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

واسا کی مشینری اور افرادی قوت مکمل طور پر فیلڈ میں متحرک

کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر