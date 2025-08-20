صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال :دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ، 3 ہزارلٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • گوجرانوالہ
ساہیوال :دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ، 3 ہزارلٹر ملاوٹی دودھ تلف

ساہیوال (سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ، 3000 لٹر ملاوٹی دودھ تلف کردیا گیا۔شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑی کو چیک کیا گیا۔

 ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر غیر معیاری دودھ تلف کردیا گیا۔ غیر معیاری دودھ فورٹ عباس سے جڑانوالہ سپلائی کیا جانا تھا، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بنیادی غذاء میں ملاوٹ کرنے والوں کو رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

